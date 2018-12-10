قدمت وزارة التجارة والاستثمار تجربة السعودية في حماية المستهلك، خلال ورشة عمل «فرص وتحديات المستهلكين في العصر الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي تنظمها المنظمة العالمية للمستهلك من خلال مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط بمسقط، بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بعمان بمشاركة خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك.وشهدت الورشة تقديم «التجارة» عرضاً حول مبادرة «معروف»، التي تعد منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم، كما يمكنهم من خلال المنصة تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة، إذ بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في «معروف» أكثر من 24 ألف حساب ومتجر إلكتروني.وقدم مدير الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار خالد الشايع عرضاً عن آليات ونظم متابعة المتاجر الإلكترونية مع ممثليها وطرق التواصل مع المسؤولين عنها وتفصيلاً حول مباشرة بلاغات المتاجر الإلكترونية وما توصلت له الوزارة من إنجازات في هذا الشأن.وجرى خلال الورشة استعراض أبرز القوانين والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة كنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية والعلامات التجارية، وآليات تلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين تجاه المنشآت والمتاجر الإلكترونية.