أطلق مصرف «الراجحي» مطلع شهر نوفمبر الماضي برنامج الخريجات الأول لتأهيل القيادات النسائية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين وزيادة فرص العمل للمرأة، بالتوازي مع إستراتيجية المصرف لتنمية المواهب النسائية السعودية.وأوضح رئيس مجموعة الموارد البشرية في مصرف الراجحي خالد الحزيم، أنه جرى اتباع منهجية دقيقة جداً في اختيار المرشحات، وذلك من خلال العديد من الاختبارات مثل اختبار القدرة على الإنترنت، والمقابلة التحفيزية لأفضل خريجات من مختلف الجامعات الوطنية والدولية، مع إعطاء الفرصة للموظفات الحاليات من داخل المصرف.وقال: «عدد مرشحات الدفعة الأولى يبلغ 15 خريجة سعودية في تخصصات مختلفة مثل إدارة أعمال، ونظم المعلومات، واللغات، والترجمة، والاقتصاد، والإدارة المالية، والمحاسبة، والتسويق».ولفت إلى أن برنامج تطوير الخريجات معد ليقدم المهارات الأساسية والمعارف العلمية التي تساعد على تطوير الشابات السعوديات، واختيار المسار الأنسب لهن داخل مصرف الراجحي.ولفت إلى أنه تم تصميم البرنامج لمدة 12 شهراً مقسمة إلى البرامج التدريبية في القاعات التدريبية، والتعلم الإلكتروني والذاتي، وأيضاً التطبيق أثناء العمل.يذكر أنه جرى تصنيف برنامج تطوير الخريجين الذي يهدف لبناء قادة المصرف المستقبليين كأحد أفضل البرامج في المملكة، كما كُرم المصرف لثلاثة أعوام على التوالي كأحد أفضل بيئات العمل في دول الخليج.