شاركت الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى ومعرض باور جين لتوليد الطاقة الذي أقيم بمدينة (أورلاندو) في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أخيراً.وأوضحت الهيئة أن هذا الملتقى الذي يعقد منذ 30 عاماً، يقدم رؤية لا نظير لها حول مستقبل توليد الطاقة والمياه، بما في ذلك التوازن بين المصادر التقليدية والمتجددة، إذ يتضمن الملتقى معرضاً ضخماً يضم أكثر من 900 شركة ذات نشاط متعلق بالطاقة والمياه.كما يركز على الموضوعات والاتجاهات ذات العلاقة بالتكنولوجيا والابتكار.وتأتي مشاركة الهيئة في المتلقى بهدف عرض الفرص الاستثمارية، التي يتضمنها قطاع الطاقة والمياه بالمملكة للمستثمرين المشاركين في المعرض.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت ضمن إستراتيجيتها في جذب الاستثمار 9 قطاعات ذات أولوية عالية، ومنها قطاع الطاقة والماء، الذي يعد من أهم القطاعات الإستراتيجية في المملكة؛ إذ تمتلك المملكة إمكانات طبيعية هائلة في إنتاج الطاقة الشمسية، جعلتها تحتل المرتبة الـ 6 عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى امتلاكها أكبر سوقٍ لتحلية المياه في المنطقة.