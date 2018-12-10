أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إطلاق مسار الشركات الناشئة Startup Saudi في فندق الفورسيزونز بالرياض، يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع ملتقى «عرب نت»، ويأتي تأكيداً لاهتمام منشآت بدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتتيح «منشآت» في مسار الشركات الناشئة المجال لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من ورش العمل التي تهدف إلى تطوير ودعم البرامج المعززة لريادة الأعمال وتسليط الضوء على الابتكار، بما يساهم في تحقيق أهداف منشآت تجاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وستستعرض لجنة التحكيم في معرض ابتكر الاختراعات المشاركة، وتحديد الفائزين؛ إذ خصصت منشآت جوائز مالية وصلت إلى 300 ألف ريال لأفضل الابتكارات والاختراعات المُشاركة.ويمكن لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التسجيل عبر موقع عرب نت واختيار بطاقة حضور منشآت المجانية.ويتضمن مسار الشركات الناشئة معرض ابتكر الذي يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وتمكين المبتكرين والموهوبين من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية وإبرازها محلياً وعالمياً.يذكر أن منشآت تقيم عدداً من الفعاليات الداعمة والممكنة لرواد ورائدات الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأقامت أخيراً ملتقى فعاليات الشركات الناشئة بجدة، إضافة إلى ملتقيات بيبان في كل من مناطق الرياض، القصيم، عسير، جدة.وتهدف منشآت إلى استمرارية مُلتقياتها التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة بهدف تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%.