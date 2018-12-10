ذكرت وكالة السودان للأنباء أمس (الأحد) أن سبعة مسؤولين محليين على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية القضارف بشرق البلاد والمعروفة بأراضيها ومشروعاتها الزراعية.وأضافت الوكالة أن والي القضارف وثلاثة من مسؤولي الأمن قضوا في الحادثة فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص خلال جولة أمنية بالإقليم. ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادثة، في حين ذكر التلفزيون السوداني في وقت سابق أمس أن طائرة تحطمت دون الإشارة إلى أنها كانت طائرة هليكوبتر. وفي سياق متصل، أفاد مراسل «العربية» أن من بين القتلى في حادثة تحطم الطائرة، وزير الزراعة في الولاية ووزير الإنتاج، مبينا أن الطائرة أقلعت من مدينة القضارف شرقي السودان إلى مدينة القلابات الحدودية مع إثيوبيا.والناجون من الحادث هم: مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف، واثنان آخران.