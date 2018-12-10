كشفت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد أمس، رفض رئيسه حيدر العبادي عرضا بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، ولفتت إلى أن هناك دعوات داخل الائتلاف وخارجه تنادي بضرورة تولي العبادي هذا المنصب. وقالت سجاد في بيان، إن العبادي طرح عليه تولي منصب نائب رئيس الجمهورية لكنه رفض ذلك جملة وتفصيلا، دون توضيح أسباب الرفض. وأضافت أن الأمر يستوجب أن يكون هناك نائب واحد لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن التوافقات السياسية معنية في وجود نائب لرئيس الجمهورية. وأفادت بأن مجلس النواب ينتظر عودة رئيس الجمهورية برهم صالح وتقديم نائب له للتصويت عليه.وطالب ائتلاف «النصر» الذي يقوده حيدر العبادي، رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري بتقديم أدلة دامغة على الاتهامات التي وجهها للعبادي بتلقي دعم خارجي خلال توليه منصب رئاسة الوزراء. ودعا «النصر» العامري إلى التوقف فورا عن كيل الاتهامات دون أدلة بتلقي العبادي دعما من دول غربية وعربية. وقال ائتلاف «النصر» في بيان له أمس (الأحد)، إن العبادي من الشخصيات التي تحظى بدعم وقبول دولي وعربي على خلفية الإنجازات التي تحققت في عهده، وقدرته على خلق علاقات دولية متوازنة بين جميع الأطراف الدولية.