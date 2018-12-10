بعد اختفاء آثار جدل المعارضة والشارع، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر أمس (الأحد) معلقا على احتجاجات «السترات الصفراء» المتفاقمة والتي وُصفت بالأعنف، وجه الشكر لقوات الشرطة الفرنسية. وقال ماكرون في تغريدة له عبر «تويتر»: «إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها».فيما دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إلى إجراء حوار جديد مع ممثلي حركة «السترات الصفراء».كما تعهد بأن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة. وأكد أن «الرئيس سيتحدّث وسيقدّم إجراءات ستغذّي الحوار»، على حد تعبيره. وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو، إن ماكرون سيعلن عددا من الإجراءات المهمة في الأيام القادمة. وأضاف لمحطة (إل.سي.آي) التلفزيونية أمس «رئيس الجمهورية سيقوم بالطبع بإعلانات مهمة». ولم يدل بتفاصيل بشأن التوقيت بالتحديد أو ما قد يعلن.وكان حلفاء بارزون لماكرون أعلنوا (الجمعة) أن الرئيس سيوجه خطابا إلى الأمة هذا الأسبوع. وأخفقت خطوة تجميد زيادة الضريبة على الوقود في إنهاء الاحتجاجات التي تطالب بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مزايا التقاعد.