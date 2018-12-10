وصف أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ما حققه خادم الحرمين الشريفين من منجزات ومكتسبات بمنبع فخر واعتزاز لكل مواطن، ولكل مسلم وعربي صادق.وقال: «إن ذكرى البيعة شعور لا يتجدد بل هو ملازم في وجدان كل مواطن في هذا الوطن المعطاء».وأضاف: إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ملكا للمملكة العربية السعودية تختزل ما يحمله الشعب من انتماء لوطنه وولاء للقيادة، ولا أدل على ذلك من وصف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمواطن بـ«العظيم»، وقوة همته بـ«جبل طويق». ونوه بجهود الملك في خدمة الإٍسلام والمسلمين، وتجلى ذلك في عنايته الفائقة بخدمة وعمارة الحرمين الشريفين، ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، في حفظ الدين الحنيف وخدمته، وصون العروبة، إضافة إلى دوره العالمي عبر جهوده الإنسانية، ونشره للخير والسلام والمحبة.