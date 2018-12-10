أوضح نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يفتخر ويعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن الغالي.وقال: «تأتي الذكرى الرابعة لبيعة نتذكر معها ما ننعم به من النعم الكثيرة التي من بها المولى عز وجل علينا في بلادنا الغالية، وفي مقدمتها ما من به تعالى علينا من قيادة حكيمة وأمينة تسعى لكل ما فيه خدمة الدين والشعب وراحته، ورقي الوطن والمواطن، وتمضي بسياسة حكيمة ونهج قويم ابتدأه مؤسس هذه البلاد العزيزة وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة، حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين». وأضاف: «يأتي اليوم (الإثنين) الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1440هـ، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2018، ليمثل مناسبة غالية وفرحة كبيرة لكل الوطن في ذكرى بيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تعد منعطفا مهما وسجلا حافلا من الإنجازات في تاريخ هذا الوطن الغالي، الذي يقود السفينة بحنكة واقتدار في ظروف عصيبة ودقيقة تمر بها المنطقة والأمة».