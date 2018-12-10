أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين مناسبة خالدة ووقفة تاريخية لملك عظيم، يجب أن تعي فيها الأجيال حكاية القائد الحكيم الذي أخذ العهد على نفسه ليقود بلاده وشعبه إلى التطور والازدهار، متمسكا بثوابته وقيمه الدينية والعربية والإنسانية.وقال في كلمة بهذه المناسبة:«يبتهج أبناء الوطن بذكرى البيعة الرابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم وبلادنا الغالية تهنأ بأمن ورخاء في ظل القيادة الرشيدة، مجسدة مرور أعوام حافلة بالخير والعطاء، مجددة في أعماقنا هذا الحدث الهام في تطور مسيرة التنمية، حيث تعد ذكرى البيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين مناسبة خالدة ووقفة تاريخية لملك عظيم، يجب أن تعي فيها الأجيال حكاية القائد الحكيم الذي أخذ العهد على نفسه ليقود بلاده وشعبه إلى التطور والازدهار، متمسكا بثوابته وقيمه الدينية والعربية والإنسانية». وأضاف: «فبقيادته تجاوز الوطن آفاقا مشهودة في تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجود أكثر في المحافل العالمية، ودور بارز في صناعة القرار الدولي، كما حافظت المملكة بقيادته على ثوابتها فاستمرت على نهج جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فشكلت نهضتها التنموية والحضارية الاتزان بين تطورها والتمسك بقيمها الدينية والإنسانية».