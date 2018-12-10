أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان تواصل العطاءات في هذا العهد الزاهر، من أجل استمرار مسيرة التنمية المستدامة، والاهتمام بالمواطن، وتلبية احتياجاته ومتطلباته، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له.وقال: «المرحلة الإصلاحية الشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قامت على أسس متينة، وانطلقت من رغبة مجتمعية صادقة، تحققت من خلالها طفرة نوعية من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، كان من بين ثمارها العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والانفتاح على الاستثمار العالمي من أجل تنويع الإيرادات ودعم ركائز الاقتصاد».وبين أن خادم الحرمين الشريفين وضع المواطن في صدارة أولوياته، وما جولته الأخيرة، التي شملت عددا من مناطق المملكة، إلا تجسيد لهذا الاهتمام المتواصل، الذي تبلور بإطلاق وتدشين منظومة مشاريع تنموية بأكثر من 100 مليار ريال، ولم يكن مستغربا أن نشهد طوال هذه الجولة الميمونة حالة رائعة من التلاحم بين القيادة والشعب.