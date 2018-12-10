قال رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، «أربعة أعوام من العطاء، والتنمية، والشموخ، والكرامة، اتجهت أنظار العالم بأسره إلى المواقف الحكيمة والرؤية السديدة، التي جعلت من هذا الوطن محورًا أساسًا له ثقله السياسي والاقتصادي إقليمياً وعالمياً، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمساعدة عضيده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».وأوضح أنه «يجب أن يستشعر من يعيش على تراب هذا الوطن قيمة التقدم، والأمن، والاستقرار الذي ننعم فيه، وبالرغم من مرور 4 أعوام منذ مبايعة سيدي ملكاً للمملكة العربية السعودية إلا أنه استطاع خلال هذه المدة القصيرة أن يخط بحروف من ذهب اسمه قائداً فذاً يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه وشعوب العالم العربي والإسلامي». فالخطط التنموية الشاملة عمت أنحاء المملكة، ملك أحب شعبه فبادلوه الحب والولاء والوفاء وهذا ديدن أبناء هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب -الله ثراه - مروراً بأبنائه الملوك رحمهم الله.وأضاف «لم يألُ خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، وتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث قام أيده الله بزيارة لعدد من المناطق يرافقه ولي العهد وتأتي هذه الزيارات حرص منهم لدعم التنمية ورفعة المواطن».