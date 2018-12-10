أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن المملكة خلال السنوات الأربع الماضية حققت قفزات تنموية عملاقة وتغيرا إيجابيا كبيرا، الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المجالات كافة.وقال الدكتور الصمعاني في تصريحه بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم: «إن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيهاته السديدة نهضت بالمملكة ورسخت مكانتها بين الدول العظمى، حتى انتقلت المملكة من الثقل الإقليمي إلى العالمي».وذكر أن العمل الدؤوب من قطاعات الدولة المختلفة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حقق للوطن خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات، ما أسهم في رفاهية المواطن من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تتنوع فيها مصادر الدخل، وتشهد فيها القطاعات كافة تطورا غير مسبوق لمسه الجميع وعايشه، كما أسهمت قرارات الشفافية والرقابة في حماية النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين، إضافة إلى محاربة التطرف والأفكار المتطرفة عبر العديد من الطرق والأساليب سواء كان ذلك ميدانيا أو فكريا.وأضاف وزير العدل: «بطبيعة الحال المرفق العدلي سار في طريق التقدم والتطور الذي انتهجته المملكة خلال الأعوام الماضية، فقد شهدنا أخيرا اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، كما شهدنا التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وأصبحت إجراءات المرفق العدلي مؤتمتة ومجودة مما يصب في اختصار الإجراءات للمستفيدين وبحث سبل راحتهم».