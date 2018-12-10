توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس اليوم (الإثنين) باردا خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط المملكة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة جازان تمتد حتى مرتفعات عسير والباحة والطائف، كذلك على مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن- القيصومة) والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، كما يتوقع أن يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.وأوضحت أن مكة المكرمة وجدة تسجلان أعلى درجات حرارة بمعدل 29 درجة مئوية، تليهما الرياض والأحساء والدمام 26 مئوية، فيما أدنى درجة يتم تسجيلها في المدينة المنورة بواقع 24 درجة مئوية.