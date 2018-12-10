تمثل مناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحظة تاريخية لكل المواطنين السعوديين، فمن يتأمل ما تم خلال السنوات القليلة الماضية سيلاحظ تطورا على كل الأصعدة.ففي عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مضت المملكة بخطى مطمئنة نحو المستقبل وهي ترسم لنفسها رؤية واضحة الملامح طموحة الأهداف.فليس سهلا أن تبني نهضة متنامية في عالم يكاد يئن من شدة الويلات وأن تطور رؤية اجتماعية واقتصادية والإقليم من حولك يواجه حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين التي أثبتت للعالم أجمع بأن أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه هَمّهُ الأول وشغله الشاغل، واعتبار المواطن شريكاً مهماً في النهضة التنموية للمملكة أصبحت ترنو إلى المراتب العليا والمتقدمة ليس في محيطها الإقليمي فقط ولكن في فضائها العالمي، وقد تجسد هذا الطموح بمشاركة المملكة في قمة العشرين الأخيرة في الأرجنتين بوفد رفيع المستوى برئاسة ولي العهد لتكون في قلب الحدث الدولي مع كبريات الاقتصاديات العالمية.كل هذه الأحداث والمنجزات تعطي مؤشرات أكيدة بأن المملكة تمضي قدما باتجاه المستقبل وهي أكثر تفاؤلا بالغد وبطموح كبير لا يتوقف عند حد.