افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الأحد) أعمال منتدى نزاهة السابع، الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في جدة، بعنوان: «مخاطر الفساد وسبل التعامل معها»، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018 تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد «متحدون على مكافحة الفساد», وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، أن المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، سباقة إلى سن وتبني الأنظمة والتشريعات التي تحقق العدالة، وتكافح الفساد، وتسد الطرق والمنافذ المؤدية إليه، ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للحكم المنبثق من الشريعة الإسلامية السمحة، وتأسيس الأجهزة العدلية والرقابية وجهات مكافحة الفساد, وبين أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمر المملكة بمرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، والتي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم، حيث وجه بمراجعة كافة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه هذا الوطن من جعله نموذجاً يحتذى به في كافة المجالات، الأمر الذي يحمل في طياته رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة لا تتسامح مطلقاً مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وأكد المحيسن الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيه القيادة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بما يعكس الإرادة السياسية للمضي قدماً في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وذكر منها موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة. وأيضاً توفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، والموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وتعديل نظام مكافحة الرشوة.وتناولت الجلسة الأولى للمنتدى التي كانت بعنوان (آليات تحديد مخاطر الفساد) موضوعات مفهوم مخاطر الفساد، ووسائل الحد من مخاطر الفساد، وترشيد الإنفاق للحد من مخاطر الفساد, فيما تناولت الجلسة الثانية للمنتدى بعنوان (تجارب وتطبيقات للحد من مخاطر الفساد) موضوعات الرقابة الإلكترونية وتقليل مخاطر الفساد وتجربة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر).