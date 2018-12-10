أعلنت وكالة البعثات بوزارة التعليم فتح الخدمات الإلكترونية أمام مرشحي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثالثة عشرة، الأحد القادم، وذلك بعد أن اكتمل حضور المرشحين لجميع أيام ملتقى المبتعثين الذي اختتم فعالياته يوم الجمعة الماضية بمدينة الرياض.كما أكدت الوكالة فتح الخدمات الإلكترونية للمرشحين المتواجدين في دول الابتعاث، أو من سبق لهم الابتعاث بعد أن تم إعفاؤهم من حضور أيام وفعاليات الملتقى.وأشارت إلى أنها ستتيح في وقت لاحق الفرصة للتسجيل أمام باقي المرشحين والمرشحات لمن لم يتمكن من التسجيل وحضور ملتقى الرياض بعد تحديد موعد إطلاق ملتقى المبتعثين في جدة، والدمام.ودعا برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرشحين والمرشحات إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة سفير التقديم للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي من ضمنها إصدار قرار الابتعاث، والضمان المالي، وطلب تذكرة السفر، وخطاب السفارة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى كالاستفسارات، وتحديث بيانات المرافقين وغيرها.يذكر أن إدارة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نظمت الأسبوع الماضي ولمدة 6 أيام متتالية ملتقى المبتعثين في مدينة الرياض بحضور نحو 3000 مرشح ومرشحة قدم خلالها للمرشحين والمرشحات تصورا عن إجراءات الابتعاث، والتعامل مع الأنظمة والقوانين الدولية، والتعريف بدور الملحقيات، والسفارات وحدود مسؤوليتها تجاه المبتعثين والمبتعثات، كما تطرق الملتقى لكل ما له علاقة بسلامة المبتعث ومرافقيه وتهيئتهم النفسية والاجتماعية.