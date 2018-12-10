في وقت تجاوز عدد طلبات المشاركة في النسخة السابعة من معرض «دكاكين الشتاء 2018» الخيري، الذي يقام في الفترة من 17-20 ديسمبر الجاري، برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، أكثر من 130 مشاركا، أكدت مؤسس «دكاكين» الدكتورة وفاء بنت عبدالله الرشيد أن المشاركات في المعرض توزعت بنسب 12%خليجية، و9% عربية، و2% دولية، وهو ما يعطيه أهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي.وبينت خلال المؤتمر الصحفي للمعرض المنعقد أمس (الأحد) بالرياض، الذي يقام تحت شعار «عطاؤكم سندٌ لنا»، أنه نجح في دعم المصممات السعوديات والخليجيات والعربيات وذلك بعرض تصاميمهن، لافتة إلى أنه يأتي في إطار تمكين عمل المرأة السعودية، وتعزيز دورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وبينت أنه للمرة الأولى سيضاف مجال جديد في النسخة السابعة، وهو مشاركة 3 علامات تجارية مرموقة في قطاع السيارات، كدعم لقيادة المرأة، كما سيضم المعرض مجموعة واسعة من أرقى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والأثاث المنزلي والأعمال الفنية من عمل مصممين وفنانين مبدعين على المستوى المحلي والعالمي.وأكدت مدير عام جمعية سند الخيرية ريم بنت صالح الحجيلان أن المعرض الخيري يعتبر من أهم موارد جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال المرضى المحتاجين وذويهم الذين تقوم الجمعية على رعايتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. وقالت ريم: «دكاكين الشتاء 2018» من أكبر مشاريع تنمية الموارد المالية لجمعية سند الخيرية. وأوضحت أن المعرض الخيري يعد فرصة كبيرة لنشر رسالة الجمعية الإنسانية، وكسب دعم المجتمع لها، خصوصا من قبل سيدات الأعمال السعوديات، لإيجاد الدعم المميز للأطفال المرضى بالسرطان، كما أنه يعد من أهم الواجهات الحضارية للأسواق الخيرية في مدينة الرياض.يذكر أن معرض «دكاكين الشتاء 2018» الخيري ينطلق بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بفندق الفورسيزنز في الرياض.