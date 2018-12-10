تفتح كلية الطب بجامعة الملك سعود، ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا، اعتبارا من اليوم (الإثنين)، وحتى الأحد الموافق 23/‏ 4/‏ 1440، باب القبول للراغبين في الالتحاق ببرنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخدير المناطقي 2019/‏2020.وبينت أن المقابلات الشخصية ستكون في يوم الأحد 7/‏ 5/‏ 1440، في قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود.وأوضح مدير البرنامج الدكتور أحمد ثلاّج أن البرنامج سيبدأ بنهاية شهر يناير 2019، وعلى الراغبين في الالتحاق تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد التالي: Nsusulanksu.edu.sa.