يرعى وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الإثنين) حفل تخريج (178) طبيباً وطبيبة لبرنامجي زمالة البورد السعودي والتخصص الدقيق إضافة إلى (9) خريجين من برامج الصيدلة تلقوا تدريبهم في المستشفى، وذلك في قاعة الأميرة هيا بجامعة الفيصل بالرياض.وأوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة للمستشفى الدكتور ماجد الفياض أن هذه الدفعة من الخريجين تعد الأعلى في تاريخ برامج الدراسات الطبية العليا في المستشفى، مثمناً رعاية وزير الصحة لهذا الحفل وتكريم الخريجين، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الكريمة على مختلف الصعد وفي مقدمتها تأهيل وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة.وأكد الدكتور الفياض أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تضع التدريب الطبي في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية إيماناً منها بأهمية تأهيل الكوادر الطبية التخصصية على مستوى عال من الكفاءة وإسهاماً منها في التنمية البشرية في المجال الطبي.من جهته، قال نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الشنيفي أن الخريجين يمثلون كافة القطاعات الصحية في المملكة، إضافة إلى أطباء مبتعثين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والإسلامية ما يعكس السمعة العالية لمخرجات التدريب الطبي في المستشفى التي تمتد لأكثر من 3 عقود.وأشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك (26) برنامجاً تدريبياً للزمالة و(70) برنامجاً تدريبياً للتخصص الدقيق يتلقى من خلالها الأطباء المتدربون أحدث الأساليب التدريبية وأكثرها تطوراً في بيئة طبية متنوعة الخبرات الأمر الذي ينعكس على جودة وكفاءة المخرجات البشرية المتميزة في المجال الطبي.