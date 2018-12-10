شدد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على أهمية تكثيف البرامج التوعوية التي تعزز الأمن بأشكاله كافة.جاء ذلك إثر تسلمه التقرير الإحصائي السنوي لشرطة عسير للعام 1439هـ، خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الأحد) مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، الذي قدم شرحا عن أبرز ما تضمنه التقرير من منجزات وأعمال خلال العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي ضبط القضايا الجنائية خلال عام 1439هـ بنسبة 28.5% مقارنة بعام 1438هـ. فيما سجل إجمالي عدد المتهمين المقبوض عليهم بالقضايا الجنائية ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بعام 1438هـ، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 10963 متهما، كما بلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي النظام العام 112758 مخالفا خلال عام 1439هـ، وسجلت الحوادث المرورية الجسيمة انخفاضا بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 1438هـ.وأوضح اللواء القرزعي تسجيل انخفاض في إجمالي الأشخاص المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة 15.9% مقارنة بالعام 1438هـ، حيث بلغ عدد المتوفين عام 1439هـ 696 متوفى مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ عدد الوفيات فيه 828 متوفى.