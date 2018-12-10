وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بسرعة إزالة التعديات في وادي الرمة أياً كانت، مطالبا بتوحيد الجهود للخروج بحل مناسب يخدم الوادي ويظهر منظره الجميل ويبرز معالمه.جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه في مقر ديوان الإمارة أمس (الأحد)، اجتماع لجنة إزالة التعديات بوادي الرمة المشكلة من الإدارات المعنية بإمارة المنطقة لمناقشة سرعة إزالة التعديات التي تعترض مجرى الوادي وتعيق جريانه وتطويره بالصورة التي تليق به، كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة، بحضور نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل. واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة كل ما يلزم لسرعة إزالة التعديات، واطلع على المحضر الذي أعدته لبحث الحلول وتذليل الصعوبات، والخروج برؤية موحدة من قبل الجميع يمكن تطبيقها على الواقع، تساعد على سرعة إزالة تلك التعديات التي تعترض الوادي وتعيق جريانه وتطويره، وإزالة كل الأخطار التي حوله، وبحث الاجتماع مرئيات أعضاء لجنة إزالة التعديات بوادي الرمة والمشكلة من الإدارات المعنية بإمارة المنطقة، بخصوص متطلبات إزالة التعديات والعوائق التي تعترضهم، والنظر في ما لديهم عن موضوع الاستملاكات الواقعة على وادي الرمة وإزالة المعوقات، وخطة عمل اللجنة المستقبلية في متابعة وتنفيذ إزالة تلك التعديات.