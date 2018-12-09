أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض، أن أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس، مشيراً إلى أنه"على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع".

وأشار الجبير إلى أن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعّال في المجلس". لافتاً إلى أن "دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي"، وأضاف: "الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها".

وقال الجبير "طالبنا الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي". وزاد: "التحقيقات في قضية خاشقجي تسير وفقاً لإجراءات القضاء السعودي. أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية".

وفي الملف اللبناني، أعرب الجبير عن رفض السعودية تدخلات إيران في السياسة الداخلية اللبنانية.