حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأحد) نواب البرلمان من أنهم قد يأخذون بريطانيا إلى «مياه مجهولة» والدعوة لانتخابات عامة إذا رفضوا اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي «بريكست».وقالت لصحيفة «ذا ميل أون صنداي»، اليوم، إن رفض اتفاقها سيعني «حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة مع وجود خطر حقيقي من عدم الخروج أو المغادرة بدون اتفاق».وسيصوت البرلمان البريطاني بعد غدٍ (الثلاثاء) على مصير اتفاق «بريكست» وربما مصير رئيسة الوزراء تيريزا ماي نفسها.وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كواسي كورتنن، أن التصويت سيجري في موعده المقرر، نافياً ما نشرته صحيفة «صنداي تايمز» حول تأجيله.ورجحت الصحيفة أن تتوجه ماي إلى بروكسل الأسبوع القادم للمطالبة في مناشدة أخيرة بشروط أفضل من الاتحاد الأوروبي لإنفصال بلادها عن الاتحاد.