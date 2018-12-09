أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، بعد صلاة عصر اليوم (الأحد) بجامع فهد الريس بمركز الحقو، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل أبوشرحة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، و نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع محافظ بيش، رئيس مركز الحقو إبراهيم بن يحي الألمعي وشيخ الشمل الشيخ علي أبوعقيل، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الأمنية والعسكرية وجمع غفير من الأهالي.