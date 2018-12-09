برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، افتتح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير فعاليات الحفل الختامي للتوعية عن برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة واليوم العالمي للأمراض المزمنة

، والذي تنظمه مستشفى الولادة والأطفال بمكة اليوم (الأحد).

من جهته قال المنسق العام لبرنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية عند المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور ضياء علي عرفة في كلمته، إن الهدف من البرنامج هو حماية الطفل حيث تعتبر نسبة الأمراض الوراثية في منطقتنا أربعة إلى خمسة أضعاف ماهي عليه في بقية دول العالم وذلك لكثرة زواج الأقارب

موضحاً

أن الوقاية هي الحل الأمثل والأفضل، كما تتمثل سبل العلاج بتجنب زواج الأقارب قدر ما أمكن وعمل الفحص المبكر للمواليد

من جانبه شكر مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بمكة الدكتور حاتم خوقير جميع القائمين على هذه الفعالية، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالجيل القادم وتسخير كل الإمكانات لخدمتهم، مشيراً إلى أن الجيل الجديد هم ثمرة المستقبل ولبنة الصلاح.



من جانب آخر أبان مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد غيث المحمادي مدى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات كونها تعلب دوراً فعالاً في توعية الأسرة والمجتمع، نظراً لكثرة الحالات المصابة، مؤكداً حرص وسعي ولادة مكة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى والمراجعين تحت ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.



وفي السياق ذاته تقدم المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي بخالص الشكر والاعتزاز لجهود المملكة ممثلة في وزارة الصحة لما تقدمه من رعاية صحية، مضيفاً أن ذلك كله يعكس اهتمام القيادات العليا في شتى المجالات.



يذكر أن الفعاليات تخللتها محاضرات توعوية واشتملت أيضاً على معرض شارك فيه عدة فرق تطوعية.



وفي الختام تم توزيع الدروع من قبل مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة مكة الدكتور حاتم خوقير لجميع المشاركين في الفعاليات.