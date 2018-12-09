حذرت الحكومة الفلسطينية ،من أن الانهيارات الأرضيّة، والتصدعات المتلاحقة التي تقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك تدل على حجم وخطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت الأرض.وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان لها اليوم (الأحد)، إلى خطورة الوضع خاصة حفر شبكات الأنفاق، كما ورد في الشكاوى التي سبق وتقدم بها الأهالي، التي أشارت المؤسسات المقدسية إلى مدى خطورتها على حياة المواطنين، وبيوتهم وممتلكاتهم وعلى المقدسات، وعلى الإرث الحضاري والثقافي العربي والإسلامي، الذي تحتضنه مدينة القدس منذ أقدم الأزمنة.وشدد على أن حملة الاحتلال ضد مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، تتصاعد بشكل جنوني في تحدٍ سافر وفاضح للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخلًا فعليًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصِّلة لمنع الاحتلال من مواصلة عدوانه، وإجباره على الانصياع للقوانين والشرائع الدولية التي تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال، عن القدس العربية وسائر أرضنا العربية الفلسطينية التي احتلت عام 1967.