أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد تجدد الثقة في نفوس جميع المواطنين في استمرار مسيرة النماء والازدهار التي تحقق تطلعات أبناء الوطن وإسعادهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم.وقال العامودي : "تحلّ علينا هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، ونحن نفخر بما وصل إليه وطننا من عز ورفعه، ليزداد شموخا وريادة على جميع الأصعدة، فها هي مشاريع الخير تعم جميع أرجاء الوطن الحبيب ويشعر بها كل قاطنوه، فقد قطفنا هذا العام مثل كل عام ثمار غرس مشاريع مولاي خادم الحرمين الشريفين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يخدم ضيوف الرحمن وذلك في بدء تشغيل قطار الحرمين الذي سيمكن المواطنين والمقيمين وزوار المملكة لا سيما الحجاج والمعتمرين من سهولة التنقل بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة".وأضاف العامودي :" ومع حلول هذه الذكرى العطرة فقد حرصت قيادتنا الرشيدة على تفقد أحوال المواطنين في جميع مناطق المملكة، حاملة معها بشرى خير وبركة عبر تدشين مشاريع تنموية مليارية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والإسكان والخدمات لتلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الرفاهية ورغد العيش، وقد وقفت القيادة - حفظها الله - خلال جولتها الميمونة على أحوال المواطنين واستمعت إلى مطالبهم في كل ود ورحابة صدر مما يؤكد على تواصل وتلاحم القيادة والشعب.وأفاد الدكتور العامودي أن منظومة النقل هذا العام حققت مشاريع كبرى, في ظل الدعم اللا محدود الذي تجده من قيادتنا الرشيدة، حيث أنجزت العديد من المشاريع الحيوية للطرق، وإنشاء المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، إضافة إلى تحديث أنظمة وتشريعات النقل على الطرق، وتخفيض مدة بقاء الحاويات في الموانئ، وتشغيل محطة الجوف ضمن خط قطار الشمال للركاب".واختتم وزير النقل قائلا : "نتعهد وزملائي في منظومة النقل على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات القيادة في تحقيق رخاء المواطن وتقدم الوطن واستقراره، من خلال إنجاز مشاريع من شأنها تحقيق النماء والازدهار في المملكة لتكون منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وفق رؤية 2030".