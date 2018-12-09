استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي اليوم (الأحد) لتسليمه "احتجاجا قويا" بشأن اعتقال المديرة المالية العالمية لشركة هواوي في كندا منغ وان تشو وقالت إن على الولايات المتحدة سحب أمر اعتقالها.



وقالت الوزارة إن نائب وزير الخارجية الصيني لي واي تشنغ أبلغ السفير الأمريكي أن أي إجراءات أخرى ستعتمد على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات.



واعتقلت السلطات في كندا منغ في الأول من ديسمبر وتطلب الولايات المتحدة تسليمها لاتهامها بالتستر على علاقات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.



ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي.