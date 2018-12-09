وافق الاتحاد السعودي للشطرنج على طلب الاتحاد الدولي للشطرنج لنقل النسخة الثانية من بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف من مدينة الرياض إلى سانت بطرسبرغ في روسيا الشهر الجاري، ومشاركة الاتحاد الروسي للشطرنج في استضافتها مع احتفاظ البطولة بنفس الاسم، وذلك نظير العلاقة القوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وروسيا.يشار إلى أن العلاقة القوية التي تجمع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للشطرنج من جهة، والاتحاد الدولي للعبة من جهة ثانية قد أسفرت عن نجاح تنظيم النسخة الأولى من بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف بالعاصمة الرياض في ديسمبر من عام 2017، وسط مشاركة مجموعة من أفضل العقول في هذه اللعبة الشهيرة.