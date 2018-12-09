رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "تحتفي المملكة وطناً ومواطناً بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، الحافلة بالعديد من التطورات والإنجازات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، وفق رؤية وطنية شاملة تستوعب متطلبات تنمية الوطن وتلبية حاجات المواطن وتمكينه من المشاركة في مسيرة التنمية المباركة".ووصف ذكرى البيعة بالمناسبة العزيزة التي تجسد أسمى معاني الوفاء وصدق الولاء لقائد عظيم خطت البلاد بحزمه وعزمه بعد توفيق الله خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والرفعة والازدهار والأمن والاستقرار.وأضاف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان قائلاً: في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزاهر حققت المملكة بسياساته الحكيمة وفي مدة وجيزة تحولات فكرية، وإنجازات محلية ودولية نوعية حققت للمواطن الكريم أسباب العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في خدمة وتنمية بلادهم بكافة المجالات وفق رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها التشغيلية التي حشدت ووحدت الجهود والطاقات والإمكانات ونسقتها ووجهتها نحو تحقيق أهداف تنموية واضحة ومحددة، كما دفعت المملكة للمزيد من المشاركة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي من خلال السياسات النفطية الحكيمة والانضمام الفاعل للمنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة، وما صاحب ذلك من تطبيق لمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد.وتابع: منذ تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والمملكة تشهد العديد من المنجزات التنموية العملاقة في كافة مناطقها الـ13 وبشكل متوازٍ بتفعيل مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي بما يحقق التكامل التنموي والاقتصادي والاستثمار الأمثل لموارد هذه القطاعات الثلاثة كافة في ظل نظام حوكمة دقيق وصارم وغير مسبوق لتحقيق الاستدامة والفاعلية والكفاءة والأثر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كم ونوع وجودة المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة وغيرها، لتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.وبين أن كل ذلك يتحقق في أجواء ثقافية محفزة شدد عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جميع خطاباته مع تأكيده على الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية التي تقوم على العدالة والاعتدال والاحترام ونبذ التعصب والتطرف والانحلال والاقصاء.وأشاد بالمشاريع التنموية والتطويرية التي شهدتها منطقة الحدود الشمالية في زيارتة الميمونة للمنطقة وحرصه على الالتقاء بأبنائه المواطنين والمواطنات وتدشين 65 مشروعاً بقيمة 10 مليارات، وتدشين مشاريع بمدينة وعد الشمال بقيمة 55 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لمشاريع بقيمة 30 مليار ريال.وفي ختام تصريحه قال: إن الحديث عن هذه المناسبة وما تم من خلالها من إنجازات تشكل اللبنات الأولى في مسيرة رؤية 2030 المباركة يبعث في نفوسنا شعوراً كبيراً بالأمل والاطمئنان على مستقبل هذه البلاد الغالية، شعوراً ناجماً عن ثقة راسخة في القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد أدامهما الله ذخراً في خدمة الدين والوطن، سائلا الله تعالى أن يحفظ الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.