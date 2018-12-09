شاركت الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى ومعرض باور جين لتوليد الطاقة، الذي أقيم بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري.وتأتي مشاركة الهيئة في المتلقي بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي يتضمنها قطاع الطاقة والمياه بالمملكة للمستثمرين المشاركين في المعرض.وأوضحت الهيئة أن هذا الملتقى الذي يعقد منذ 30 عاماً، يقدم رؤية لا نظير لها حول مستقبل توليد الطاقة والمياه، بما في ذلك التوازن بين المصادر التقليدية والمتجددة، حيث يتضمن الملتقى معرضاً ضخماً يضم أكثر من 900 شركة ذات نشاط متعلق بالطاقة والمياه، كما يركز على الموضوعات والاتجاهات ذات العلاقة بالتكنولوجيا والابتكار.يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت ضمن إستراتيجيتها في جذب الاستثمار تسعة قطاعات ذات أولوية عالية ومنها قطاع الطاقة والماء، الذي يعد من أهم القطاعات الإستراتيجية في المملكة، حيث تمتلك المملكة إمكانات طبيعية هائلة في إنتاج الطاقة الشمسية، جعلتها تحتل المرتبة الـ6 عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى امتلاكها أكبر سوقٍ لتحلية المياه في المنطقة.