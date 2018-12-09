رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.وقال في هذه المناسبة: «إن ذكرى البيعة شعور لا يتجدد بل هو ملازم في وجدان كل مواطن في هذا الوطن المعطاء».وأضاف قائلاً: إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للملكة العربية السعودية، تختزل ما يحمله الشعب من انتماء لوطنه وولاء للقيادة ولا أدل على ذلك وصف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمواطن بـ«العظيم»، وقوة همته بـ«جبل طويق».وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن ما حققه خادم الحرمين الشريفين من منجزات ومكتسبات هي منبع فخر واعتزاز لكل مواطن، ولكل مسلم وعربي صادق.ونوه بجهود الملك المفدى في خدمة الإسلام والمسلمين وتجلى ذلك في عنايته الفائقة بخدمة وعمارة الحرمين الشريفين، ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، في حفظ الدين الحنيف وخدمته، وصون العروبة، إضافة إلى دوره العالمي عبر جهوده الإنسانية، ونشره للخير والسلام والمحبة.ودعا أمير منطقة نجران، المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويؤيده بنصره، ويمد في عمره، ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يشد عضده بولي العهد.