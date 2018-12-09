صور كميات الحشيش المضبوطة

صور ضبلط الحشيش مع عدد من المهربين

تمكن رجال حرس الحدود بمناطق جازان، ونجران، وعسير بتوفيق الله من إحباط عدة محاولات تهريب ما مجموعه (518) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال شهر ربيع الأول من عام 1440.وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط عدة محاولات والقبض على المتورطين فيها وعددهم 35 شخصاً، بينهم 13 يمنياً و13 سعودياً و9 إثيوبيين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبيناً أنه تمت إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة.وأكد المتحدث باسم حرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهماتهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.