صدر أخيرا تصنيف جديد للمطربين والفرق الموسيقية التي جنت أعلى أرباح خلال العام الجاري 2018. ونشرت مجلة فوربس التصنيف الذي جاء على رأسه فرقة «U2» الإيرلندية، التي جنت أرباحا منذ بداية العام الحالي بلغت نحو 118 مليون دولار أمريكي.فيما احتلت فرقة الروك البريطانية «Coldplay» المركز الثاني في تصنيف المجلة، بعدما كسبت أرباحا وصلت إلى 115.5 مليون دولار. بينما احتل المركز الثالث الموسيقي البريطاني إيد شيران، الذي جنى خلال عام واحد 110 ملايين دولار، كما فاقت مشاهدات أغنيته الشهيرة «shape of you» على يوتيوب 3 مليارات مشاهدة. وضمت القائمة أيضا فرقة «Guns N' Roses»، ورودجر واتريس مطرب فرقة «Pink Floyd»، ومغني الراب الشهير «jay z».