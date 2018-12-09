بيعت رسالة كتبها ألبرت آينشتاين عالم الفيزياء الأشهر في القرن العشرين بـ2.892.500 دولار، أي بنحو ضعف المبلغ المبدئي الذي حددته دار مزاد كريستي في مانهاتن بنيويورك والبالغ 1.5 مليون دولار. رسا المزاد على مشتر لم يحدد اسمه. وكتبت آيشنتاين الرسالة باللغة الألمانية في السنة السابقة لوفاته عام 1955، وانتقد فيها كتاب «اختيار الحياة» للفيلسوف الألماني، إريك جوتكيند، ووصفت الرسالة بأنها تحمل بياناً نهائياً في الجدل الدائر بين الدين والعلم. وحسب «نيويورك تايمز» عرفت الرسالة لأول مرة عام 2008، حين بيعت في مزاد بقيمة 404 آلاف دولار، بعد أن كانت لدى ورثة الألماني جوتكيند عقب وفاته عام 1965. وأدرجت للبيع على موقع eBay عام 2012 ولم يعرف قيمتها في ذلك الوقت.