أعلنت لجنة جوائز «جولدن جلوب» في دورتها الـ76، أخيرا، الأفلام الخمسة المرشحة للفوز بالجائزة، وكشف الممثلون تيري كروز، وداناي جوريرا، وليزلي مان، وكريستيان سليت أسماء الأفلام، فيما سيذاع الحفل على الهواء مباشرة في 6 يناير القادم. وتضمنت الترشيحات 25 فرعا للجائزة بـ5 ترشيحات لكل منها، وهنا نعرض الأفلام الـ5 المرشحة لجائزة أفضل فيلم درامي.النمر الأسود هو فيلم أمريكي، أنتجته استديوهات مارفل كومكس عام 2018 بميزانية بلغت 200 مليون دولار، وعرض في السينمات الأمريكية في 29 يناير 2018، من توزيع ديزني، وإخراج راين كوغلر، وبطولة تشادويك بوسمان ومايكل بكاري جونسون ولوبيتا نيونقو وداناي غورورا ومارتن فريمان ودانييل كالويا وأنجيلا باسيت وفورست ويتكر وأندي سركيس.فيلم سيرة ودراما أمريكي، عرض في السينما الأمريكية في 10 أغسطس 2018، من إخراج سبايك لي، وتأليف لي وتشارلي واتشيل وديفيد ربينويتس وكيفن ويلموت، مقتبس من مذكرات بلاكككلنزمن لصاحبها رون ستالورث، بطولة جون ديفيد واشنطن وآدم درايفر ولورا هارير، وعرض لأول مرة في 14 مايو 2018 بمهرجان كان السينمائي، وربح السعفة الذهبية.يدور الفيلم في إطار سيرة ذاتية عن فرقة الروك البريطانية كوين، ويركز على حياة المغني الرئيسي للفرقة فريدي ميركوري، العمل إنتاج مشترك بين تونتيث سينتشوري فوكس، ريجنسيز إنتربرايز، جي كي للأفلام، تريبيكا للإنتاج وكوين للأفلام. وصدر الفيلم بالمملكة المتحدة في 24 أكتوبر 2018، وأخرجه براين سينجر، وكتب السناريو أنطوني مكارتن.عرض الفيلم المستوحى من رواية الكاتب جيمس بالدوين بالسينما الأمريكية في 30 نوفمبر الماضي، وتدور أحداثه حول امرأة تشارك في سباق على مدار الساعة لإثبات براءة زوجها أثناء حملها الأول منه، ويعد العمل احتفالا بالحب عبر قصة زوجين شابين. أخرج الفيلم باري جنكينز، وأدى بطولته كيكي لين، وستيفان جيمس، وريجينا كنج، وكولمان دومينجو.عرض فيلم الدراما الغنائي الأمريكي «مولد نجم» لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في 31 أغسطس 2018، وصدر في الولايات المتحدة في 5 أكتوبر الماضي، وتلقى إشادات كبيرة من النقاد بعدما بقي في حيز التطوير لسنوات عدة مع ممثلين مختلفين رشحوا لبطولته، فيما تصدى برادلي كوبرفي مارس 2016 لبطولته وإخراجه بمشاركة ليدي غاغا.