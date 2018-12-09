اختيار إدارة الأوسكار كوميديانات وساخرين لتقديم حفلات جوائزها السنوية وضعها في حيرة، بعد اعتذار كيفين هارت عن تقديم حفلها عام 2019 بعد ساعات من اختياره.ويبدو أن إدارة الجائزة الأمريكية ترى أن الكوميدي والساخر هما الأنسب للمهمة، وهو ما تؤكده الاختيارات عبر السنين، ومنهم جيمي كاميل وكريس روك وإلين وجون ستيورات ووبي جولدبيرج وغيرهم. يذكر أن هارت كوميديان ناجح، بدأ مسيرته الفنية في 2001، وقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة. ويبقى السؤال: هل ستنهي «أوسكار» حيرتها باختيار ساخر جديد، أم أنها ستفكر خارج الصندوق هذه المرة؟