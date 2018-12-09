واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ 25 نقطة وسط ملاحقة من الهلال بـ 24 نقطة، وأصبحت المنافسة بينهما على اللقب بنسبة كبيرة بعد ابتعاد الاتحاد عن المنافسة بـ 18 نقطة والذي لايزال يعاني من نقص بعض لاعبيه إضافة إلى إصابة أبرز عناصر الفريق وهبوط مستوى أجانبه، يليه النصر بـ 17 نقطة.وجاءت نتائج الجولة التاسعة بفوز الهلال على الاتحاد، وفوز الاهلي على الفيصلي، والنصر على الموج، والابتسام على الترجي، والسلام على الخليج.يذكر أن المسابقات المحلية ستتوقف من الأسبوع القادم لجميع الفئات بمافيها الفريق الأول وذلك لقرب اختبارات منتصف الفصل الأول للطلاب.