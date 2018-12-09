تواصلت الندية والتنافس في الجولة الرابعة من بطولة SWS العالمية التي تنظمها حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.واستضافت الحلبة جولتان الأولى لفئة SWS-SPRINT وأخرى لفئة الناشئين (JUNIOR) بمشاركة نخبة من السائقين والمواهب في رياضة السيارات بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي والعالم.وحظي محبو رياضة الكارتينج بفرصة لمتابعة السباقين على الحلبة التي شهدت الكثير من الندية والإثارة، الأمر الذي يعكس مدى الإصرار والتصميم لدى السائقين في تحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم للعب الأدوار النهائية في البطولة التي ستقام نهائياتها في إسبانيا منتصف شهر يونيو من عام 2019.وحسم كريم الميناوي المركز الأول في سباق SWS-SPRINT بفارق (0.02) جزء من الثانية عن صاحب المركز الثاني ألبرت حايك، فيما جاء سلام جبريل ثالثاً.وفي منافسات الناشئين (JUNIOR)، حل أحمد السيسي في المركز الأول، وعبدالإله الطيب في المركز الثاني، ومعن المرهون ثالثاً.وعبر الرئيس التنفيذي في FunXtreme المهندس عمار القاضي عن فخره باستضافة الحلبة لبطولة SWS العالمية، التي تعد منصة مثالية لرعاية المواهب الشابة من السائقين في المنطقة، ومنحهم فرصة الوصول إلى أهم المنافسات العالمية في هذه الرياضة، مؤكداً أن تطوير وصقل المواهب واحدة من أبرز الأهداف التي تسعى الحلبة لتحقيقها.وأضاف المهندس القاضي: «صممت بطولة SWS العالمية من الاتحاد الدولي للسيارات CIK لتكون فرصة لصقل مهارات القيادة وتجربة تتيح للسائقين معايشة أجواء السباقات والتمرس في هذه الرياضة للمشاركة في فئات أعلى، حيث تعد رياضة الكارتينج واحدة من أبرز الرياضات التي قدمت لسباقات الفورمولا 1 أبطالاً عالميين».وكشف الرئيس التنفيذي في ختام حديثه، أن FunXtreme بصدد تنظيم البطولة السعودية للكارتينج على مستوى المملكة برعاية الهيئة العامة للرياضة وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التي ستكون تجربة فريدة من نوعها خاصة أنها ستتضمن فئات عديدة من المشاركين.