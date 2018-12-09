شدد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في تغريده عبر حسابه في تويتر على أنه في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، يتجدد الولاء والحب والوفاء ونتطلع لمزيد من العطاء والنماء في عهده الميمون، وأضاف: «حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين».