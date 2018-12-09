«عكاظ» (النشر الإلكتروني)شدد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في تغريده عبر حسابه في تويتر على أنه في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، يتجدد الولاء والحب والوفاء ونتطلع لمزيد من العطاء والنماء في عهده الميمون، وأضاف: «حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين».
في #ذكرى_البيعة_الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، يتجدد الولاء والحب والوفاء ونتطلع لمزيد من العطاء والنماء في عهده الميمون.— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 8, 2018
حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهده الأمين.