يدشن مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود بن حميد السلمي صباح غد الاثنين الثالث من ربيع الثاني جدارية ذكرى البيعة بعنوان «لك يا سلمان» والذي يصادف ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الرابعة وذلك في مدرسة الامير سعود الفيصل المتوسطة بحضور عدد من قيادات مكتب التعليم بالنسيم والمشرفين التربويين.واكد قائد المدرسة عبدالله الزهراني ان معلمي التربية الفنية أمضوا إجازتهم الإسبوعية في دوام متواصل ليل نهار لإنجاز الجدارية في موعدها المحدد للتدشين مقدما شكره لزملائه معلمي التربية الفنية بالمكتب ولابنائه الطلاب لتحملهم المسؤولية واستشعارهم اهمية هذا اليوم العظيم على الامتين العربية والاسلامية ومرحباً بالجميع في يوم التدشين.من جانبه اوضح صاحب فكرة الجدارية معلم التربية الفنية بمتوسطة سعود الفيصل سعيد الكناني ان فكرة العمل نبعت من اهمية هذا اليوم ولايصال رسالة لكل العالم بان الشعب والقيادة يداً بيد خدمة للدين واعلاء لكلمة التوحيد وعمارة الارض تحت لواء حاكم عادل وحكومة رشيدة تأمر فتطاع.اما مصمم الجدارية معلم التربية الفنية بمدرسة الامام الشافعي حاتم المطرفي فكشف عن رموز الجدارية بقوله: حرصت ان اجمع كافة عناصر الانجاز في وطني الحبيب بدءاً من صورة خادم الحرمين الشريفين ومروراً بعبارة المبايعة من القلب للقب، اضافة لعناصر تطور المملكة العربية السعودية، برموز اكثر تجريداً، تعبيراً وحباً وانتماً للوطن وللملك.مشرف التربية الفنية بمكتب التعليم بالنسيم حسن الزهراني اوضح ان الجميع فداء للوطن وان كافة المعلمين والطلاب يبايعون الملك على السمع والطاعة وان الجدارية ماهي الا رمز لبوح افئدة الطلاب حباً ووفاء وانتماء لوطن العزة والكرامة.شارك في الجدارية كل من المعلمين ماجد الصبحي، ماجد الغامدي،حاتم المطرفي، زهير جاها، حمدان الزهراني، عبدالرحمن سالم الغامدي، محمد العلي، سلطان الحكم،عبدالرحمن صالح الغامدي، محمد العبدلي، علي الزهراني، زاهد سيامك وعدد من طلاب المدارس في مختلف المراحل، وباشراف من مشرف التربية الفنية بالمكتب حسن الحسين الزهراني.