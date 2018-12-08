أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حرصه على مواصلة دور البرلمان العربي الداعم للقضايا العربية وفِي صدارتها القضية الفلسطينية.وقال السلمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فوزه برئاسة البرلمان العربي لفترة ولاية ثانية اليوم (السبت): «إن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات القضايا، وقد تم خلال العاميين الماضيين تشكيل لجنة فلسطين وخطط عمل لمعالجة عدد من القضايا ذات الصِّلة في مقدمتها القدس، وجدار الفصل العنصري، والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني».وأشار إلى أن القضية الثانية المهمة هي مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، موضحاً أن المجتمعات العربية تتعرض للكثير من التهديدات من الجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها وسلامتها.وتعهد رئيس البرلمان العربي بالتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحماية سيادة الدول العربية جمعيها باعتبارها خطاً أحمراً لا يجوز لأي قوى إقليمية أو دولية أن تتدخل في شؤون الدول العربية، وتُكوِّن جماعات منظمة داخل هذه الدول ترتبط بأجندات منظمة إقليمية أو دولية.وأكد أن البرلمان العربي سوف يتصدى لكل من يحاول التدخل في الشؤون العربية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيعمل على حماية الأمن القومي العربي، وإصدار وثيقة الأمن العربي حيث تتم الآن مراجعة عددًا من الوثائق والقوانين التي تراعي وتعزز الأمن القومي العربي.ولفت إلى أن البرلمان العربي سيعقد عدد من جلسات الاستماع في شهر فبراير القادم أبرزها لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسوف يدعى لها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والبرلمانات الممثلة للدول الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي وعدد من البرلمانات الفعالة في العالم.