أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أنّه اكتشف نفقاً ثانياً حفره تنظيم مايسمى بحزب الله، وذلك بعيد أيام من إعلان الدولة العبرية أنها اكتشفت «نفقاً هجومياً» مماثلاً.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس أنه عثر على نفق إضافي عابر للحدود"، دون أنّ يقدم تفاصيل عن موقع النفق أو حجمه.من جهة ثانية قال جيش الاحتلال إن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار اليوم (السبت) على أشخاص يشتبه بأنهم من جماعة حزب الله، في أول واقعة من نوعها منذ بدأ الجيش حملة الأسبوع الماضي لسد أنفاق عبر الحدود.فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما فوجئوا بدورية تابعة للجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود.