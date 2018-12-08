رفع سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم الذي شهد في عهده إنجازات تنموية في كافة قطاعات المملكة، وتطلعات واعدة لمستقبل يخدم الأمن والاستقرار والرفاه.ودعا السفير الكويتي الله تعالى أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا، وإلى المزيد من النجاحات والانجازات في كافة الميادين، مؤكداً أن العلاقات السعودية الكويتية كانت ولا تزال نموذجاً للأخوة الصادقة والمحبة الخالصة، والتعاون المثمر في ظل حكمة قيادتي البلدين.