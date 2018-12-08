استدعت الخارجية الصينية، اليوم (السبت)، السفير الكندي للاحتجاج على التوقيف «غير المعقول والمنحطّ» للمديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في فانكوفر، وفقاً لما ذكره الإعلام الصيني، في أحدث رد فعل غاضب من بكين في هذه القضية الحسّاسة.وأوقفت مينغ وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي في 1 1 ديسمبر في كندا، وهي تواجه تهماً أمريكية مرتبطة بالقيام بأعمال تجارية، للتحايل على العقوبات المفروضة على ايران.وتم توقيف مينغ وانتشو البالغة 46 عاماً في مدينة فانكوفر خلال تبديلها لطائرتها في كندا، اثناء توجهها في رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك، ما أدى الى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينغ قوله: إنّ «هذا الفعل يتجاهل القانون وهو (عمل) غير معقول ومنحطّ».