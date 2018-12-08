اعتمد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، ترسية مشروع جزيرة سوق السمك المركزية بمحافظة القطيف، على إحدى الشركات المحلية، ويشمل ذلك التطوير والتشغيل، بمبلغ 78 مليون ريال، وذلك بعد طرحه للاستثمار في مزايدة عامة.وأعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية على صدور الموافقة لترسية مشروع سوق الأسماك المركزي بالقطيف، لافتاً إلى أن المشروع يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الداعية لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الناتج الوطني.من جانبه، عدّ رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، السوق أكبر سوق سمك في منطقة الخليج العربي وسيكون مقصداً للتجار والمتعاملين بالأسماك، ما سيجعله محطة مهمة لاستقبال أكبر كمية سمك في المنطقة، مبيناً أن المشروع يقع في الواجهة البحرية بالقطيف، وعلى شكل جزيرة صناعية.وأفاد بأن تكلفة مشروع سوق الأسماك المركزي والأعمال التي نفذت تقدر بـ34.8 مليون ريال، ويتكون من سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية، ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، ورصيف، عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 متراً، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363875 متراً مربعاً، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري «حماية حجرية» 1480 متراً طولياً، كما يوجد مكتب للبلدية في السوق.وأشار المهندس مغربل إلى أن المشروع مر بعدة مراحل، أولها مرحلة الردم بقيمة 10 ملايين ريال «مرحلة أولية»، وأنشأت فيه عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها إلى نحو 133 متراً، كما يتكون المشروع من مبانٍ تبلغ مساحتها 55 ألف متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسة للدخول، كما تتضمن مساحة منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة ويحوي 25 موقعاً مخصصاً لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدر بثمانية آلاف متر مربع، كما يحوي سوقاً للأسماك بالتجزئة بـ83 محلاً، بمساحة 32 متراً مربعاً للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها 53 ألف متر مربع، كما سيضم الخدمات العامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، ومسجداً تقدر مساحته 300 متر مربع.