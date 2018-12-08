ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف محاضرة بعنوان "السعودية حقائق وأرقام في خدمة الإسلام" لمدير مركز تاريخ الطائف الدكتور عائض بن محمد الزهراني وذلك مساء الثلاثاء القادم الموافق 1440/4/4، ويدير المحاضرة الدكتور أحمد الهلالي.



وأشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد إلى أن المحاضرة ستتناول ما تقوم به المملكة من دور محوري في تعزيز مكانة العالمين العربي والإسلامي، وما يجسده خادم الحرمين الشريفين من الشعور بالمسؤولية العربية والإسلامية، وأن السعودية دائما على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها في توحيد الصف والكلمة وعلاج الأزمات في نسيج الأمة، والعمل والتنسيق على تكامل الفرص للقضاء على الأسباب التي أضعفت كيان الأمة، وأنهكت قواها في مواجهة التحديات، واتخاذ القرارات التاريخية والتحالفات العربية والمساعدات والمعونات الاقتصادية في مواجهة التحديات وإفشال ما يحاك لها من المؤامرات.



ودعا الجعيد المهتمين والمهتمات من أبناء محافظة الطائف لحضور هذه المحاضرة التي ستقام بمقر النادي بقاعة المحاضرات بالفيصلية بعد صلاة العشاء مباشرة.