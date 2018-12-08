رفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه مقاليد الحكم.وقال بهذه المناسبة: «تحل علينا الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد، وهي تحمل معها مشاعر مختلطة من الفخر والبهجة والسرور والدعاء بالعز والتمكين لهذه البلاد الطاهرة وقادتها».وأوضح الدكتور العنقري أن مرور أربع سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للبلاد، هي فترة زمنية قصيرة بمسطرة الزمن وقياسات التاريخ، غير أنها فترة كبيرة وعظيمة بما شهدته من توجيهات وإنجازات وقرارات وطموحات تتوالى من معين حكيم لا ينضب، ومن بصيرة نافذة لا تغفو، في شتى الميادين داخلياً وخارجيا، وواصلت بها المملكة ريادتها وحضورها وتقدمها، والتمسك بموقعها العام والحيوي على خارطة العالم، فعلى صعيد قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ظلت المملكة، السند القوي والظهر المنيع لأشقائها، تقف معهم في سرائهم وضرائهم، تنصر المظلوم، وتنصح الظالم، وتقدم المعونة، وتبذل المال، وتساعد المحتاج، وتقدم الرأي والمشورة.وقال رئيس ديوان المراقبة العامة: «وفي الداخل توالت بشائر الخير، وتواصلت أنهار العطاء، بحزم دائم وعزم لا يلين، وشهدت المملكة قرارات تاريخية وبرامج تنويرية، وتوجيهات تهدف إلى التطوير، تواصلت بها مسيرة العز والنماء، وأكدت حرص الملك المفدى على أبنائه المواطنين وعظيم عنايته بهم، وأنهم في قلبه دائماً، وهو أمر يدركه ويستشعره الجميع، بعد كل كلمة أو لقاء أو اجتماع له مع المسؤولين أو المواطنين وفي كل مناسبة من مناسبات هذا الوطن».