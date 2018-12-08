أكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم، أنّ ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد تُسَجَّلُ بمداد من ذهب لتسطر مشاعر الفخر والاعتزاز لما قام به خلال فترة وجيزة من إنجازات عظيمة وجليلة ستبقى شاهدة على العطاء الكبير الذي يقدّمه وسيخلدها التاريخ محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.وقال بهذه المناسبة: «إنه من سعيد الأيام، تلك التي تحمل في لحظاتها ذكرى لأوقات مجيدة، لأوقات لها في قلوبنا فخر واعتزاز، ففي هذا اليوم نحتفي بمناسبة غالية على قلوبنا جميعاً؛ بذكرى مرور السنة الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوليه مقاليد الحكم، في ظل وطن شامخ عزيز ؛ محقق للتطلعات والآمال».وأضاف «إلى جانب هذا العطاء؛ فقد حرص على تأكيد مضي المملكة العربية السعودية حكماً وسياسة وقضاءً على منهج كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ما أوجبته الشريعة الإسلامية في أحوال الرعية، وكل ما يكفل لهم حياة العيش الكريم، بتأمين حقوقهم واستقرار حياتهم، في بلد تسمو فيه روح الإنسانية والعطاء».وأكد الدكتور اليوسف، أن المواطن وفي خضم المنجزات الوطنية المتتالية ليشاهد بعين إجلال وإكبار الزيارات الملكية قبل أيام قلائل لمناطق بلادنا العزيزة المملكة، لما تجسده من تأكيد للأساس الذي قام عليه هذا الوطن بتعزيز مبدأ الوحدة واللحمة الوطنية الواحدة بين ولاة الأمر والمواطنين. وتفقد أحوال المواطنين من خلال تدشينه لعددٍ من المشاريع التنموية الكبرى.وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم أبنائه من بعده، سعت إلى تكريس هذا النهج الوطني من خلال تفقد ورعاية مصالح المواطنين، والنظر في متطلبات التنمية للمناطق والمحافظات والمراكز، وتلبية الحاجات، التي من شأنها رفع مستوى الخدمات والإمكانات لكل منطقة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة من حيث التطور الحضاري والعمراني، بجانب الازدهار الاقتصادي والاستثماري بمختلف المناطق، موضحاً أن هذا الدعم الذي وجّه به في تنمية وتطوير البنى التحتية لمناطق المملكة، حمل الكثير من المؤشرات الفعلية لقيام مشاريع عملاقة وضخمة للمناطق التي زارها وهي منطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، بما يؤكد حجم التنمية الحقيقية على أرض الواقع، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تحويل الخطط التنموية إلى مشاريع واقعية بالمنظور الحديث للتنمية الشاملة والمتوازنة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية السامية للمملكة 2030.ولفت الدكتور اليوسف إلى أنّ هذه الزيارات الملكية، ومن خلال ما رعته من مشاريع نوعية متخصصة، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحسين مستوى الخدمات، وتوفير البيئة الجاذبة والمهيأة لتحقيق نهضة تنموية مستقبلية في مختلف القطاعات والمناطق، التي سيكون لها دور عظيم في تلبية الحاجات بجودة عالية ومستوى متقدم في كل مناطق المملكة.وفي الجانب الدولي، أكد رئيس ديوان المظالم، أن حكمة خادم الحرمين الشريفين بمثابة ميزان ضبط لتعامل المملكة العربية السعودية مع الأحداث الإقليمية والعالمية، وفي ظل التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، فقد أسهمت سياسته الحكيمة وما تتسم به من محافظة واعتدال على ثبات الموقع الريادي للمملكة على الصعيد الدولي، كما أسهمت في دعم الرؤية العربية والإسلامية إزاء القضايا الإقليمية، ورأب الصدع ولم الشمل، والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.وأشاد الدكتور اليوسف بالدعم الكبير والمتواصل لمرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، فلقد كان لهذا الدعم دور ظاهر في تقدم وتطور جميع الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، الأمر الذي أسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم، وإنجاز الكثير من القضايا في وقت وجيز، إلى جانب ما تحقق لديوان المظالم من تحول إلكتروني في عمله القضائي والإداري بشكل كامل، إضافة إلى النقلة النوعية في تنظيمات وإجراءات ومخرجات ديوان المظالم، عبر منظومة عدلية قضائية متطورة تواكب متغيرات العصر، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى ما يسعى له قضاء ديوان المظالم من تأدية رسالته في المجتمع، وصولاً -بإذن الله تعالى- إلى الريادة والتميّز على المستوى المحلي والعالمي في القضاء الإداري.واختتم اليوسف تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يعم بالخير والعطاء وطننا المبارك، وأن يوفق ولي أمرنا ويسدد خطاه لما من شأنه رفعة ونهضة الوطن والمواطن، وأن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية وقيادتنا ووطننا وشعبنا في خير وأمان وعز واستقرار.